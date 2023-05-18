Си Цзиньпин заявил о необходимости активизировать экономическое партнёрство с Киргизией

Китай намерен активизировать торгово-экономическое взаимодействие с Киргизией.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

«В ходе беседы... (Си Цзиньпин. — RT) также обозначил ключевые направления совместного сотрудничества — увеличение взаимного товарооборота, практическая реализация программ торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

Си Цзиньпин также отметил важность увеличения количества прямых авиарейсов, укрепления обмена по линии правоохранительных органов и реализации проектов в сфере гидроэнергетики.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что Бишкек не видит проблем для сотрудничества с Россией, несмотря на угрозу введения западных санкций.