В Киргизии не видят проблем для сотрудничества с Россией, несмотря на угрозу санкций
- РИА Новости
- © Асатур Есаянц
Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Кулубаев назвал Россию стратегическим партнёром для Киргизии.
«Ну говорят наши западные партнёры о возможных санкциях, но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу», — подчеркнул дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.