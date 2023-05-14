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В Киргизии не видят проблем для сотрудничества с Россией, несмотря на угрозу санкций

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Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что Бишкек не видит проблем для сотрудничества с Россией, несмотря на угрозу введения западных санкций.
В Киргизии не видят проблем для сотрудничества с Россией, несмотря на угрозу санкций
  • РИА Новости
  • © Асатур Есаянц

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Кулубаев назвал Россию стратегическим партнёром для Киргизии.

«Ну говорят наши западные партнёры о возможных санкциях, но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.

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