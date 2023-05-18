Токаев заявил о намерении Казахстана увеличить поставки нефти в Китай

Власти Казахстана намерены нарастить поставки нефти в Китай.

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова приводятся на сайте лидера Казахстана.

«Для увеличения экспорта нефти мы планируем расширение нефтепровода Казахстан — Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов», — заявил он.

Токаев отметил, что по итогам 2022 года объём двусторонней торговли достиг показателя в рекордные $31 млрд.

В апреле Токаев сообщал, что власти Казахстана намерены увеличить объёмы нефти, экспортируемой из республики через Азербайджан.