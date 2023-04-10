Токаев: Казахстан планирует нарастить поставки нефти через Азербайджан

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Власти Казахстана намерены увеличить объёмы нефти, экспортируемой из республики через Азербайджан.
Токаев: Казахстан планирует нарастить поставки нефти через Азербайджан
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге по итогам переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

В качестве приоритетной задачи он назвал диверсификацию поставок энергоресурсов на мировые рынки.

«Как вы знаете, благодаря нашим договорённостям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг — увеличение объёмов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Алиев в ходе визита в Венгрию заявил, что Азербайджан может оставаться надёжным поставщиком энергии в Европу в течение 100 лет.

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