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Бывший американский разведчик Шаффер: Украина не продержится дольше лета

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Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер заявил, что Украина не продержится в боевых действиях дольше лета.

Об этом он рассказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они этого не выдержат», — цитирует Шаффера РИА Новости.

По его мнению, Киеву необходимо сесть за стол переговоров до июля.

Ранее профессор Марк Кац заявил, что Украина намеренно преуменьшает важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить своих западных союзников к провалу.

Также автор ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни заявил, что стратегия России сломала хребет генералам НАТО и уничтожила контрнаступление ВСУ.

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