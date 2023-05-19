Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену
Об этом информирует РИА Новости.
«Он здоров, находится в безопасности и воссоединился со своей женой Джослин и детьми», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Эллиот и его супруга были похищены в середине января 2016 года на севере Буркина-Фасо неподалёку от границы с Мали.
По информации агентства, через месяц после похищения женщина была освобождена.
Ранее на востоке Демократической Республики Конго боевики убили более 500 мирных жителей за два месяца.