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Похищенного в Африке врача спасли спустя семь лет его пребывания в плену

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В МИД Австралии сообщили об освобождении австралийского врача Кеннета Эллиотта, который более семи лет назад был похищен исламистскими боевиками в Буркина-Фасо.

Об этом информирует РИА Новости.

«Он здоров, находится в безопасности и воссоединился со своей женой Джослин и детьми», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Эллиот и его супруга были похищены в середине января 2016 года на севере Буркина-Фасо неподалёку от границы с Мали. 

По информации агентства, через месяц после похищения женщина была освобождена.

Ранее на востоке Демократической Республики Конго боевики убили более 500 мирных жителей за два месяца.

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