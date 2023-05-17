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На востоке ДРК боевики убили более 500 мирных жителей за два месяца

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Свыше 530 мирных жителей были убиты за последние два месяца в результате нападений боевиков в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго.
На востоке ДРК боевики убили более 500 мирных жителей за два месяца
  • AFP
  • © ALEXIS HUGUET

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на конголезскую радиостанцию «Окапи».

«Особенно кровопролитные атаки боевики совершили в районах Джугу и Махаги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за действий боевиков более 1 млн местных жителей стали вынужденными переселенцами.

О какой именно вооружённой группировке идёт речь, не уточняется.

Ранее более 30 человек погибли на северо-западе Буркина-Фасо в результате вооружённого нападения.

Также в МИД России заявили, что Запад может спровоцировать свержение власти в ряде стран Африки.

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