На востоке ДРК боевики убили более 500 мирных жителей за два месяца
- AFP
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на конголезскую радиостанцию «Окапи».
«Особенно кровопролитные атаки боевики совершили в районах Джугу и Махаги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за действий боевиков более 1 млн местных жителей стали вынужденными переселенцами.
О какой именно вооружённой группировке идёт речь, не уточняется.
Ранее более 30 человек погибли на северо-западе Буркина-Фасо в результате вооружённого нападения.
Также в МИД России заявили, что Запад может спровоцировать свержение власти в ряде стран Африки.