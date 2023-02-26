В МИД России заявили, что Запад может спровоцировать свержение власти в ряде стран Африки

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что страны Запада могут спровоцировать свержение власти в ряде стран Африки.

Об этом инфоромирует ТАСС.

По словам Богданова, такие действия западные страны могут предпринять посредством подстрекательства различных вооруженных группировок.

«Опасность, сопряженная с такой деятельностью, очень высока», — говорится в сообщении.

Ранее Михаил Богданов заявил, что США пытаются сорвать проведение саммита Россия — Африка.

Также чрезвычайный и полномочный посол России в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов рассказал о противостоянии России и Запада в Африке.