В МИД России заявили, что Запад может спровоцировать свержение власти в ряде стран Африки
Об этом инфоромирует ТАСС.
По словам Богданова, такие действия западные страны могут предпринять посредством подстрекательства различных вооруженных группировок.
«Опасность, сопряженная с такой деятельностью, очень высока», — говорится в сообщении.
Ранее Михаил Богданов заявил, что США пытаются сорвать проведение саммита Россия — Африка.
Также чрезвычайный и полномочный посол России в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов рассказал о противостоянии России и Запада в Африке.