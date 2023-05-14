Более 30 человек погибли на северо-западе Буркина-Фасо в результате вооружённого нападения

По меньшей мере 33 человека погибли в результате вооружённого нападения на северо-западе Буркина-Фасо, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что вооружённые боевики напали на мирных жителей деревни Юлу на северо-западе страны.

«Нападавшие были хорошо вооружены и совершили нападение на мотоциклах, ведя «беспорядочный огонь», — приводит РИА Новости сообщение агентства.

Ранее власти Буркина-Фасо объявили о проведении всеобщей мобилизации с целью борьбы с джихадистами.

Также сообщалось, что власти Буркина-Фасо денонсировали военный договор с Францией из-за отсутствия успехов в борьбе с терроризмом.