AFP: в Буркина-Фасо объявлена всеобщая мобилизация

Короткая ссылка
Власти Буркина-Фасо объявили о проведении всеобщей мобилизации с целью борьбы с джихадистами, сообщает агентство AFP.

«(Власти) Буркина-Фасо объявили в четверг «всеобщую мобилизацию», чтобы предоставить государству «все необходимые средства» для борьбы с чередой нападений джихадистов», — приводит РИА Новости сообщение агентства.

Отмечается, что целью данного действия является создание правовой основы для действий, которые будут приниматься против террористов.

Ранее власти Буркина-Фасо приостановили работу французского телеканала France 24 на неопределённый срок. Это произошло после того, как в эфире канала появился лидер террористической организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба»*.

*«Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить