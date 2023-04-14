AFP: в Буркина-Фасо объявлена всеобщая мобилизация

Власти Буркина-Фасо объявили о проведении всеобщей мобилизации с целью борьбы с джихадистами, сообщает агентство AFP.

«(Власти) Буркина-Фасо объявили в четверг «всеобщую мобилизацию», чтобы предоставить государству «все необходимые средства» для борьбы с чередой нападений джихадистов», — приводит РИА Новости сообщение агентства.

Отмечается, что целью данного действия является создание правовой основы для действий, которые будут приниматься против террористов.

Ранее власти Буркина-Фасо приостановили работу французского телеканала France 24 на неопределённый срок. Это произошло после того, как в эфире канала появился лидер террористической организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба»*.

*«Аль-Каида в странах исламского Магриба» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 13.11.2008.