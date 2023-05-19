Wyborcza: польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова

Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где они ежедневно устраивали свои акции.

Об этом пишет газета Wyborcza.

Отмечается, что с февраля прошлого года граждане Украины приносили флаги и пели гимны возле памятника писателю Адаму Мицкевичу.

Польские активисты, в свою очередь, стали приносить к монументу свои флаги и транспоранты с напоминаниями о Волынской резне и бандеровцах.

Как сообщает газета, польские националисты призвали украинцев «петь в другом месте» и отказаться от многочисленных пикетов.

«Памятник Адаму Мицкевичу... отвоёван поляками», — сказали активисты.

Ранее в центре Берлина около памятника советскому танку Т-34 произошла драка.

Также сообщалось, что житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину и похвалил российского лидера Владимира Путина.