Wyborcza: польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова
Об этом пишет газета Wyborcza.
Отмечается, что с февраля прошлого года граждане Украины приносили флаги и пели гимны возле памятника писателю Адаму Мицкевичу.
Польские активисты, в свою очередь, стали приносить к монументу свои флаги и транспоранты с напоминаниями о Волынской резне и бандеровцах.
Как сообщает газета, польские националисты призвали украинцев «петь в другом месте» и отказаться от многочисленных пикетов.
«Памятник Адаму Мицкевичу... отвоёван поляками», — сказали активисты.
Ранее в центре Берлина около памятника советскому танку Т-34 произошла драка.
Также сообщалось, что житель Швейцарии посоветовал выходцам с Украины вернуться на родину и похвалил российского лидера Владимира Путина.