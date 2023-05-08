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B.Z.: в центре Берлина около памятника советскому танку Т-34 произошла драка

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В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 произошла драка, пишет газета B.Z.
B.Z.: в центре Берлина около памятника советскому танку Т-34 произошла драка
  • РИА Новости

«Детские игры переросли в драку у советского мемориала днём в воскресенье», — говорится в публикации.

По данным издания, инцидент начался с того, что сотрудники полиции сделали замечание забравшимся на танк детям, которые гуляли в парке вместе со взрослыми.

В этот момент к памятнику подошёл мужчина с украинским флагом, после чего начался спор, который перерос в драку между проукраинским активистом и одним из сопровождающих детей взрослым. 

Отмечается, что проукраинский активист позже был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в польской Лодзи группа местных жителей избила двух украинских граждан и потребовала от них «убираться домой».

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