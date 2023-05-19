Небензя: целью Запада на Украине является не гуманизм, а поражение России

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, руководствуется не «ценностями гуманизма», а стремлением нанести России стратегическое поражение.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В основе этого лежит очевидное стремление и далее диктовать всем свою волю», — сказал Небензя.

По словам российского постпреда, страны Запада используют Украину «как полигон».

При этом он добавил, что поставки вооружений Киеву требуют миллиарды долларов из выплат налогоплательщиков, которые поступают на счета западного ВПК.

Ранее Василий Небензя заявил, что Запад в случае с обстрелами ВСУ городов Донбасса никогда не вспоминает про защиту гражданских лиц и нормы международного гуманитарного права.

Также, по его словам, Россия оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угроз с Украины.