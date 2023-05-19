Небензя: Запад никогда не вспоминает про обстрелы Киевом городов Донбасса

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в случае с обстрелами ВСУ городов Донбасса никогда не вспоминает про защиту гражданских лиц и нормы международного гуманитарного права.

Об этом, как информирует ТАСС, он сообщил на созванном по инициативе Москвы заседании Совбеза ООН, посвящённом теме западных поставок оружия Киеву.

Небензя отметил, что города Донбасса с 2014 года подвергаются постоянному обстрелу.

«Сейчас не проходит и дня, чтобы оттуда не поступали сообщения о жертвах среди гражданских лиц», — сказал Небензя.

По его словам, страны Запада знают об этих реалиях, однако не вспоминают ни про защиту гражданских лиц, ни про нормы международного гуманитарного права.

«Их нисколько не смущает, что эти удары наносятся поставленным ими оружием», — добавил постпред России.

Ранее Василий Небензя заявил, что Россия оставляет за собой право на все меры для нейтрализации угроз с Украины.

Также, по словам зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуана, поставка оружия в зону украинского конфликта ведёт к эскалации.