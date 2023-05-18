Пентагон заявил о починке и возвращении в строй повреждённой системы Patriot
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«Одна система Patriot была повреждена, сейчас её починили», — приводит РИА Новости слова Сингх на брифинге.
Она отметила, что починенный комплекс был возвращён к работе.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.
Американские чиновники после этого утверждали, что ЗРК получил незначительные повреждения.