Пентагон заявил о починке и возвращении в строй повреждённой системы Patriot

На Украине починили и вернули в строй повреждённую систему ПВО Patriot, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Одна система Patriot была повреждена, сейчас её починили», — приводит РИА Новости слова Сингх на брифинге.

Она отметила, что починенный комплекс был возвращён к работе.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Американские чиновники после этого утверждали, что ЗРК получил незначительные повреждения.