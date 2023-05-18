В Пентагоне заявили, что США помогли Украине починить систему ПВО Patriot

Соединённые Штаты помогли Киеву починить повреждённую систему ПВО Patriot. Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Я думаю, США предоставили некоторую помощь в том, что касается починки Patriot», — приводит РИА Новости её слова на брифинге.

Сингх подчеркнула, что Вашингтон предлагал обучить украинских военных, чтобы они могли поддерживать работоспособность этой системы.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» поразили в Киеве зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

Американские чиновники после этого утверждали, что ЗРК получил незначительные повреждения.