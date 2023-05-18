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Посольство России подтвердило намерение экс-бойца ЧВК «Вагнер» вернуться из Норвегии

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В посольстве России в Осло подтвердили, что экс-командир частной военной компании «Вагнер» Андрей Медведев намерен вернуться из Норвегии в Россию.
Посольство России подтвердило намерение экс-бойца ЧВК «Вагнер» вернуться из Норвегии
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Ранее об этом сообщало агентство Reuters.

«Подтверждаем факт приёма Андрея Медведева в консульском отделе посольства в рамках выполнения обычных консульских функций», — приводит РИА Новости слова пресс-атташе посольства России в Норвегии Тимура Чеканова.

Отмечается, что вопрос о возвращении Медведева будет решаться в соответствии с российским законодательством.

11 мая уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что физическому насилию и дискриминации в странах ЕС подвергаются не только россияне, но и русскоговорящие граждане Украины и стран Прибалтики.

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