Сбежавший в Норвегию экс-командир ЧВК «Вагнер» заявил о желании вернуться в Россию

Сбежавший в Норвегию экс-командир частной военной компании «Вагнер» Андрей Медведев заявил о решении вернуться в Россию.

Об этом сообщает Reuters.

«Недавно на днях мною было принято решение о том, что я готов вернуться в Россию», — заявил Медведев.

Он сообщил, что обратился в посольство России в Осло за содействием в возвращении.

Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что физическому насилию и дискриминации в странах ЕС подвергаются не только россияне, но и русскоговорящие граждане Украины и стран Прибалтики.