В ООН сообщили о возобновлении пропуска судов в порты Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил проход судов в порты Украины. Об этом заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Впервые с 4 мая СКЦ разрешил участие в «Черноморской инициативе» новым судам. СКЦ сегодня одобрил три новых судна, направляющихся в Одессу и Черноморск», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что ещё три судна идут из портов Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Позднее в МИД России добавили, что инициатива продлена до 17 июля включительно без внесения каких-либо изменений.