В ООН сообщили о возобновлении пропуска судов в порты Украины
- AP
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«Впервые с 4 мая СКЦ разрешил участие в «Черноморской инициативе» новым судам. СКЦ сегодня одобрил три новых судна, направляющихся в Одессу и Черноморск», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что ещё три судна идут из портов Украины.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.
Позднее в МИД России добавили, что инициатива продлена до 17 июля включительно без внесения каких-либо изменений.