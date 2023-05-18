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В ООН сообщили о возобновлении пропуска судов в порты Украины

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Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил проход судов в порты Украины. Об этом заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.
В ООН сообщили о возобновлении пропуска судов в порты Украины
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Впервые с 4 мая СКЦ разрешил участие в «Черноморской инициативе» новым судам. СКЦ сегодня одобрил три новых судна, направляющихся в Одессу и Черноморск», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что ещё три судна идут из портов Украины. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Позднее в МИД России добавили, что инициатива продлена до 17 июля включительно без внесения каких-либо изменений. 

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