В МИД России подтвердили продление зерновой сделки без изменений до 17 июля

Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно без внесения каких-либо изменений. Об этом сообщили в МИД России.

«(В МИД России. — RT) подтвердили её продление ещё на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение принято в ответ на обращения «прежде всего турецких партнёров как стороны договорённости».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.