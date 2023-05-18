В МИД России подтвердили продление зерновой сделки без изменений до 17 июля
- AP
- © Andrew Kravchenko
«(В МИД России. — RT) подтвердили её продление ещё на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений», — говорится в заявлении.
Отмечается, что решение принято в ответ на обращения «прежде всего турецких партнёров как стороны договорённости».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.
Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.