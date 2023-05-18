Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МИД России подтвердили продление зерновой сделки без изменений до 17 июля

Короткая ссылка
Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно без внесения каких-либо изменений. Об этом сообщили в МИД России.
В МИД России подтвердили продление зерновой сделки без изменений до 17 июля
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

«(В МИД России. — RT) подтвердили её продление ещё на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение принято в ответ на обращения «прежде всего турецких партнёров как стороны договорённости».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить