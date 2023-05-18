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Си Цзиньпин: саммит КНР и стран Центральной Азии откроет новую эру в их отношениях

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Межгосударственные отношения КНР с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита «Китай — Центральная Азия», заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин: саммит КНР и стран Центральной Азии откроет новую эру в их отношениях
  • AP
  • © Andy Wong

«Убеждён, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина в распространённом МИД КНР сообщении.

Ранее стало известно, что власти Казахстана намерены нарастить поставки нефти в Китай.

Также Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен активизировать торгово-экономическое взаимодействие с Киргизией.

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