Си Цзиньпин: саммит КНР и стран Центральной Азии откроет новую эру в их отношениях
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«Убеждён, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина в распространённом МИД КНР сообщении.
Ранее стало известно, что власти Казахстана намерены нарастить поставки нефти в Китай.
Также Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен активизировать торгово-экономическое взаимодействие с Киргизией.