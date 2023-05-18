Си Цзиньпин: саммит КНР и стран Центральной Азии откроет новую эру в их отношениях

Межгосударственные отношения КНР с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита «Китай — Центральная Азия», заявил глава КНР Си Цзиньпин.

«Убеждён, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина в распространённом МИД КНР сообщении.

Ранее стало известно, что власти Казахстана намерены нарастить поставки нефти в Китай.

Также Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен активизировать торгово-экономическое взаимодействие с Киргизией.