FT: страны G7 и ЕС спорят, как упоминать Китай в официальных заявлениях

Страны G7 и ЕС не могут договориться о том, какую риторику употреблять по отношению к Китаю в официальных заявлениях.

Об этом пишет газета Financial Times.

«За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях», — говорится в материале.

Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями заявил, что Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине.

Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения решения украинского кризиса.