FT: страны G7 и ЕС спорят, как упоминать Китай в официальных заявлениях
- AFP
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Об этом пишет газета Financial Times.
«За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях», — говорится в материале.
Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями заявил, что Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине.
Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения решения украинского кризиса.