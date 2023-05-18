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FT: страны G7 и ЕС спорят, как упоминать Китай в официальных заявлениях

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Страны G7 и ЕС не могут договориться о том, какую риторику употреблять по отношению к Китаю в официальных заявлениях.
FT: страны G7 и ЕС спорят, как упоминать Китай в официальных заявлениях
  • AFP
  • © Philip FONG

Об этом пишет газета Financial Times.

«За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях», — говорится в материале.

Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями заявил, что Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине.

Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию для обсуждения решения украинского кризиса.

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