МИД России: визит миротворческой миссии Африки в Москву готовится

Визит африканской миротворческой миссии по урегулированию на Украине в Москву прорабатывается.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

«Прорабатывается», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

Также он заявил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине.