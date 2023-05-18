МИД России: визит миротворческой миссии Африки в Москву готовится
- globallookpress.com
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.
«Прорабатывается», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.
Также он заявил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине.