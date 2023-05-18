DM: пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер прервала брифинг после вопроса о России
Об этом пишет издание Daily Mail.
Жан-Пьер переадресовала вопрос американскому Министерству юстиции закончила брифинг.
Ранее американский спецпрокурор Джон Дарем пришёл к выводу, что ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с Россией, так как оно было основано на неподтверждённых данных.
В октябре 2020 года Трамп дал разрешение рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией.