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DM: пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер прервала брифинг после вопроса о России

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала брифинг и «сбежала со своей трибуны» после того, как ей был задан вопрос о расследовании «связей» бывшего президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Жан-Пьер переадресовала вопрос американскому Министерству юстиции закончила брифинг.

Ранее американский спецпрокурор Джон Дарем пришёл к выводу, что ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с Россией, так как оно было основано на неподтверждённых данных.

В октябре 2020 года Трамп дал разрешение рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией. 

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