Венгерский премьер Орбан пожелал Эрдогану победы во втором туре выборов

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победы во втором туре выборов.

Глава венгерского правительства позвонил турецкому лидеру и поздравил его с успехом в первом туре выборов.

«Удачи во втором туре, президент! Сильная и стабильная Турция — это хорошо для Венгрии, хорошо для Европы и хорошо для всего мира», — написал Орбан в Twitter.

Эрдоган ранее пообещал, что в случае победы на президентских выборах продолжит вести ту же политику в отношении как России, так и других стран.

Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.

28 мая состоится второй тур президентских выборов.