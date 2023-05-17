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Венгерский премьер Орбан пожелал Эрдогану победы во втором туре выборов

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победы во втором туре выборов.
Венгерский премьер Орбан пожелал Эрдогану победы во втором туре выборов
  • AP
  • © Denes Erdos

Глава венгерского правительства позвонил турецкому лидеру и поздравил его с успехом в первом туре выборов.

«Удачи во втором туре, президент! Сильная и стабильная Турция — это хорошо для Венгрии, хорошо для Европы и хорошо для всего мира», — написал Орбан в Twitter.

Эрдоган ранее пообещал, что в случае победы на президентских выборах продолжит вести ту же политику в отношении как России, так и других стран.

Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.

28 мая состоится второй тур президентских выборов.

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