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Посольство России: ограничения для финских представительств введены по принципу взаимности

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Банковское обслуживание посольства Финляндии в Москве ограничено в качестве ответной меры. Об этом сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки. Там напомнили, что российской стороне сейчас оставлена возможность пользоваться только одним финским банком Nordea.
Посольство России: ограничения для финских представительств введены по принципу взаимности
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как отметили российские дипломаты, для перевода денег на счёт посольства требуется длительный процесс рассмотрения разрешения, за которое взимается «фактически запретительная комиссия в €5 тыс. независимо от суммы перевода».

На основании принципа взаимности посольству Финляндии в Москве предоставили возможность пользоваться услугами банка ВТБ, пишет агентство.

Ранее в МИД Финляндии сообщили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.

В российском МИД подтвердили факт введения ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге.

Шаг является зеркальным ответом на аналогичные ограничения.

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