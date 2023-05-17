Посольство России: ограничения для финских представительств введены по принципу взаимности

Банковское обслуживание посольства Финляндии в Москве ограничено в качестве ответной меры. Об этом сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки. Там напомнили, что российской стороне сейчас оставлена возможность пользоваться только одним финским банком Nordea.

Как отметили российские дипломаты, для перевода денег на счёт посольства требуется длительный процесс рассмотрения разрешения, за которое взимается «фактически запретительная комиссия в €5 тыс. независимо от суммы перевода».

На основании принципа взаимности посольству Финляндии в Москве предоставили возможность пользоваться услугами банка ВТБ, пишет агентство.

Ранее в МИД Финляндии сообщили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.

В российском МИД подтвердили факт введения ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге.

Шаг является зеркальным ответом на аналогичные ограничения.