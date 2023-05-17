Посольство России: ограничения для финских представительств введены по принципу взаимности
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Как отметили российские дипломаты, для перевода денег на счёт посольства требуется длительный процесс рассмотрения разрешения, за которое взимается «фактически запретительная комиссия в €5 тыс. независимо от суммы перевода».
На основании принципа взаимности посольству Финляндии в Москве предоставили возможность пользоваться услугами банка ВТБ, пишет агентство.
Ранее в МИД Финляндии сообщили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.
В российском МИД подтвердили факт введения ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге.
Шаг является зеркальным ответом на аналогичные ограничения.