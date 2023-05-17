Захарова: Россия не оставит без ответа попытки ЦРУ вербовать россиян
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По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, подобная злонамеренная активность, в том числе распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа со стороны России.
«Они знают, что за нами не заржавеет, и вы, наверное, тоже в этом успели убедиться», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США создало Telegram-канал в попытке вербовать россиян в интернете.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту новость, отметил, что иностранные спецслужбы не ослабляют активности на российской территории.