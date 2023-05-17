Захарова: Россия не оставит без ответа попытки ЦРУ вербовать россиян

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия не оставит без ответа попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вербовать россиян.

По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, подобная злонамеренная активность, в том числе распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа со стороны России.

«Они знают, что за нами не заржавеет, и вы, наверное, тоже в этом успели убедиться», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США создало Telegram-канал в попытке вербовать россиян в интернете.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту новость, отметил, что иностранные спецслужбы не ослабляют активности на российской территории.