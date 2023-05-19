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В ЕП предложили расследовать «вмешательство» России в работу критической инфраструктуры Нидерландов

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Нидерландов София Ин'т Велд направила письмо в Еврокомиссию, в котором заявила о возможном «вмешательстве» Москвы в деятельность нидерландских объектов критической инфраструктуры. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, поводом для обращения политика стали публикации в СМИ.
В ЕП предложили расследовать «вмешательство» России в работу критической инфраструктуры Нидерландов
  • AP
  • © Olivier Matthys

«28 апреля 2023 года в СМИ подробно расписали, как на протяжении многих лет Россия при содействии голландских властей проникала в объекты критической инфраструктуры Нидерландов», — говорится в письме Ин'т Велд.

Кроме того, по словам евродепутата, бывший вице-консул Нидерландов в Гонконге, подозреваемый якобы в шпионаже в пользу России, передал Москве более 650 секретных документов. Они содержали военные тайны НАТО, а также информацию Евросоюза о разработке биометрических паспортов, наблюдении за внешними границами ЕС и кибербезопасности.

«Расследовала ли Еврокомиссия после утечек возможное вмешательство России или других сторон, действующих в её интересах, и если да, то каковы были выводы?» — поинтересовалась Ин'т Велд.

Она также спросила, распорядится ли ЕК провести «тщательное независимое расследование экспертами» в связи с появившимися данными и будут ли обнародованы его результаты.

В феврале спецслужбы Нидерландов обнародовали доклад, в котором утверждалось, что Россия якобы проводит разведку для «диверсий против критически важной подводной инфраструктуры» в нидерландской части Северного моря, при этом доказательств в материале не было представлено.

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