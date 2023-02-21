Reuters: разведка Нидерландов утверждает, что Россия якобы готовит подводные диверсии

Спецслужбы Нидерландов утверждают, что Россия собирает разведывательную информацию якобы для диверсий против критически важной подводной инфраструктуры в голландской части Северного моря.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на доклад службы общей разведки и безопасности (AIVD) и службы военной разведки и безопасности (MIVD)

При этом в материале не приводится доказательств данным утверждениям.

Как передаёт РИА Новости, речь идёт об интернет-кабелях, газовых трубах и морских ветряных электростанциях.

Ранее стало известно, что запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН касательно расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» состоится во вторник, 21 февраля.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв выразил уверенность, что нынешняя Мюнхенская конференция войдёт в историю в качестве самой позорной из-за «гробового молчания» по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».