Кылычдароглу назвал Эрдогана ориентирующимся на Россию «фальшивым лидером»

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что не желает оставить страну действующему лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, который ориентируется на Россию.

Кылычдароглу назвал Эрдогана «фальшивым мировым лидером».

Он обвинил президента в том, что тот «ориентируется на Россию».

«В дверь которой он, склонившись, скребётся», — цитирует политика ТАСС.

Сам Эрдоган ранее пообещал, что в случае победы на президентских выборах продолжит вести ту же политику как в отношении России, так и других стран.

Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.

28 мая состоится второй тур президентских выборов.