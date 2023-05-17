Кылычдароглу назвал Эрдогана ориентирующимся на Россию «фальшивым лидером»
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Кылычдароглу назвал Эрдогана «фальшивым мировым лидером».
Он обвинил президента в том, что тот «ориентируется на Россию».
«В дверь которой он, склонившись, скребётся», — цитирует политика ТАСС.
Сам Эрдоган ранее пообещал, что в случае победы на президентских выборах продолжит вести ту же политику как в отношении России, так и других стран.
Утром 15 мая стало известно, что действующий президент Турции в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.
28 мая состоится второй тур президентских выборов.