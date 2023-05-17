Политолог Мезюхо: Зеленский необходим Вашингтону только как президент войны
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Собеседник RT отметил, что Зеленского действительно не интересует мир, потому что окончание боевых действий «будет означать для него политический крах».
«Сегодня Западу необходим Зеленский, чтобы он вёл собственный народ в мясорубку и по возможности нанёс критический удар по российской армии, невзирая на жертвы ВСУ и других вооружённых формирований украинского государства. Зеленский необходим Вашингтону только как президент войны, а как президент мира он не нужен своим западным кураторам», — пояснил аналитик.
Поэтому, как добавил эксперт, Зеленский один из тех политических акторов Украины, которые заинтересованы в продолжении боевых действий «до последнего украинца».
«И он будет делать всё, чтобы эти боевые действия продолжались как можно дольше», — уверен Мезюхо.
По его мнению, политическая элита Итальянской Республики забыла о собственной истории, связанной «с разгулом фашизма в этой стране».
«Финансирование Италией неонацистского режима по большому счёту означает возврат Италии ко временам Второй мировой войны… Сегодня мы видим ужасный исторический процесс, выраженный в том, что политические элиты европейских государств напрочь забывают о собственной истории. К сожалению, их короткая память не позволяет им вспомнить о том, какие были последствия для Европы после Второй мировой войны», — заключил собеседник RT.
Ранее журналист, общественный деятель, бывший видный член Движения пяти звёзд и экс-парламентарий Италии Алессандро Ди Баттиста заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ищет только оружие, а не мир.
Он также раскритиковал власти Италии за приём Зеленского в Риме, напомнив, что 60% итальянцев против поставок оружия на Украину.