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Посол Украины во Франции потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с цирком

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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала RTL за сравнение турне президента Украины Владимира Зеленского с цирком.
Посол Украины во Франции потребовал извинений за сравнение турне Зеленского с цирком
  • AP
  • © Lewis Joly

Об этом он написал в Twitter.

«Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному народу», — говорится в сообщении.

При этом Омельченко опубликовал фрагмент, где ведущая телеканала RTL в эфире сказала, что президент Украины посетил Елисейский дворец «со своим шапито».

Вслед за этим был высмеян анонс «турне цирка Зеленского по Европе».

Ранее Владимир Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком.

Также сообщалось, что в Италии в честь визита Зеленского устроили день фейков и пропаганды.

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