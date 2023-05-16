Fatto Quotidiano: в Италии в честь визита Зеленского устроили день фейков и пропаганды
Об этом сообщает издание Fatto Quotidiano.
Как отметила его обозреватель Даниэла Раньери, в связи с визитом Зеленского в Рим государственное и частное телевидение Италии устроило «день высокоэффективной пропаганды».
По её словам, в ходе политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали президенту Украины «глупые вопросы» и избегали беседы на «острые» темы.
Кроме того, обозреватель заявила о несоблюдении «заветной европейской свободы слова» так как никто из журналистов не попытался подвергнуть Зеленского критике.
13 мая газета Il Giornale сообщила, что в центре Рима прошла акция протеста против визита Зеленского в Италию.
Организаторами акции стали активисты из организации «Фронт коммунистической молодёжи».
Манифестанты также выступили против поставок оружия ВСУ из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте.
14 мая издание Bild сообщило, что Зеленский в ходе визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон.