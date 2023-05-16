Fatto Quotidiano: в Италии в честь визита Зеленского устроили день фейков и пропаганды

Итальянские власти в честь визита украинского лидера Владимира Зеленского устроили день пропаганды.

Об этом сообщает издание Fatto Quotidiano.

Как отметила его обозреватель Даниэла Раньери, в связи с визитом Зеленского в Рим государственное и частное телевидение Италии устроило «день высокоэффективной пропаганды».

По её словам, в ходе политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали президенту Украины «глупые вопросы» и избегали беседы на «острые» темы.

Кроме того, обозреватель заявила о несоблюдении «заветной европейской свободы слова» так как никто из журналистов не попытался подвергнуть Зеленского критике.

13 мая газета Il Giornale сообщила, что в центре Рима прошла акция протеста против визита Зеленского в Италию.

Организаторами акции стали активисты из организации «Фронт коммунистической молодёжи».

Манифестанты также выступили против поставок оружия ВСУ из-за нежелания принимать участие в развязанном НАТО конфликте.

14 мая издание Bild сообщило, что Зеленский в ходе визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон.