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Bild: Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Берлин забыл в салоне автомобиля свой смартфон, сообщает издание Bild.
Bild: Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк
  • Gettyimages.ru
  • © Sascha Schuermann

«После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолёт. Когда двери были уже закрыты и всё готово к вылету, он понял, что сотовый остался в салоне машины», — приводит РИА Новости сообщение издания.

В том же автомобиле Зеленский забыл свой пауэрбанк.

По данным издания, вылет вертолёта задержали, чтобы вернуть украинскому президенту его вещи.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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