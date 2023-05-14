Bild: Зеленский потерял в Берлине смартфон и пауэрбанк
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«После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолёт. Когда двери были уже закрыты и всё готово к вылету, он понял, что сотовый остался в салоне машины», — приводит РИА Новости сообщение издания.
В том же автомобиле Зеленский забыл свой пауэрбанк.
По данным издания, вылет вертолёта задержали, чтобы вернуть украинскому президенту его вещи.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.