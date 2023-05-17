В МИД Финляндии заявили, что не станут закрывать посольства в Москве и Петербурге

Глава финского МИД Пекка Хаависто заверил, что власти не станут закрывать посольства республики в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге из-за заморозки счетов.

«Закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве не планируется. На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоёмкой», — цитирует его ТАСС.

В МИД Финляндии ранее сообщили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.

До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона найдёт способ ответить на размещение американских военнослужащих в Финляндии.