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В МИД Финляндии заявили, что не станут закрывать посольства в Москве и Петербурге

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Глава финского МИД Пекка Хаависто заверил, что власти не станут закрывать посольства республики в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге из-за заморозки счетов.
В МИД Финляндии заявили, что не станут закрывать посольства в Москве и Петербурге
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве не планируется. На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоёмкой», — цитирует его ТАСС.

В МИД Финляндии ранее сообщили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.

До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона найдёт способ ответить на размещение американских военнослужащих в Финляндии.

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