В МИД Финляндии заявили, что не станут закрывать посольства в Москве и Петербурге
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«Закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве не планируется. На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоёмкой», — цитирует его ТАСС.
В МИД Финляндии ранее сообщили о заморозке Россией банковских счетов представительств страны.
До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона найдёт способ ответить на размещение американских военнослужащих в Финляндии.