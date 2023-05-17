Путин заявил, что участок Решт — Астара позволит наладить сообщение маршрута Север — Юг

Президент России Владимир Путин заявил, что железнодорожный участок Решт — Астара позволит сократить время и средства на доставку товаров путём налаживания прямого сообщения по маршруту Север — Юг.

Он напомнил, что между городами будет проложена железнодорожная линия протяжённостью 162 км.

«Её (дороги. — RT) ввод в строй позволит наладить прямое и беспрерывное, или, по-другому ещё специалисты говорят, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяжённости маршрута Север — Юг», — сказал Путин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.

Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.