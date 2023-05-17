Путин заявил, что участок Решт — Астара позволит наладить сообщение маршрута Север — Юг
Он напомнил, что между городами будет проложена железнодорожная линия протяжённостью 162 км.
«Её (дороги. — RT) ввод в строй позволит наладить прямое и беспрерывное, или, по-другому ещё специалисты говорят, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяжённости маршрута Север — Юг», — сказал Путин.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что уровень взаимодействия регионов России со странами СНГ, Китаем, Индией, Ираном и Турцией существенно повысился.
Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.