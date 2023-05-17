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AFP: апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Саркози в виде года заключения

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Апелляционный суд Парижа не стал изменять приговор бывшему французскому президенту Николя Саркози по делу о торговле влиянием.
AFP: апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Саркози в виде года заключения
  • AP
  • © Gonzalo Fuentes

Об этом сообщает AFP.

В марте 2021 года суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трём годам тюрьмы, два из них — условно.

В декабре 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием к четырём годам заключения, два из которых — условные.

Все трое подозреваются в заключении «коррупционного пакта» в 2014 году, когда, как полагает следствие, Саркози получил секретную информацию от Азибера через Эрзога «в обмен на повышение».

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