AFP: апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Саркози в виде года заключения
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Об этом сообщает AFP.
В марте 2021 года суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трём годам тюрьмы, два из них — условно.
В декабре 2020 года прокуратура потребовала приговорить Саркози по делу о коррупции и торговле влиянием к четырём годам заключения, два из которых — условные.
Все трое подозреваются в заключении «коррупционного пакта» в 2014 году, когда, как полагает следствие, Саркози получил секретную информацию от Азибера через Эрзога «в обмен на повышение».