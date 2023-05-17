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Херш заявил, что Байден получает неполные разведданные о ситуации на Украине

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Президент США Джо Байден получает неполные разведданные о ситуации на Украине, заявил лауреат Пулицеровской премии журналист Сеймур Херш.
Херш заявил, что Байден получает неполные разведданные о ситуации на Украине
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто даёт часто противоречащие друг другу оценки», — цитирует его ТАСС.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что президент США Джо Байден поручил главе американской Нацразведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба, нанесённого утечкой секретных документов Пентагона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных документов Пентагона из СМИ.

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