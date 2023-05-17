ТАСС: Эрдоган и Путин могут обсудить в ближайшее время продление зерновой сделки

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут в ближайшее время обсудить по телефону вопрос продления зерновой сделки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Возможность их телефонных переговоров не исключена», — заявил собеседник агентства.

По его словам, достичь договорённостей для продления зерновой сделки «жизненно важно».

Отмечается, что срок действия нынешней сделки истекает 18 мая.

Ранее сообщалось, что украинская часть зерновой сделки будет продлена на 60 дней.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, когда по зерновой сделке будет принято решение.