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ТАСС: украинская часть зерновой сделки будет продлена на 60 дней

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Украинская часть стамбульских договорённостей о зерновой сделке, срок действия которых истекает 18 мая, как ожидается, будет продлена на очередные 60 дней.
ТАСС: украинская часть зерновой сделки будет продлена на 60 дней
  • © AP Photo / Vadim Ghirda

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник.

«Украинская часть пакета черноморской зерновой инициативы... будет продлена по истечении её нынешнего срока действия на 60 дней», — говорится в сообщении.

Что касается российской части сделки, отмечается, что решение будет приниматься на высшем уровне.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отхода от позиций России по соблюдению условий зерновой сделки не будет.

Также официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что дискуссии по вопросу реализации зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая.

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