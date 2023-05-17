Илон Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных
Об этом сообщает CNBC.
«Время — единственная реальная валюта», — цитирует Маска РИА Новости.
По его словам, ему хватает всего 6 часов сна. Кроме того, Маск работает семь дней в неделю и отдыхает только два-три дня в году.
Бизнесмен добавил, что по этой причине принял решение об уходе с поста генерального директора социальной сети Twitter. Маск собирается сосредоточиться на компаниях Tesla и Space X.
9 мая Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять.
12 мая он подтвердил, что Линда Яккарино назначена новым генеральным директором компании Twitter.