Илон Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных

Бизнесмен Илон Маск заявил, что спит по шесть часов в сутки, так как единственной реальной валютой является время.

Об этом сообщает CNBC.

«Время — единственная реальная валюта», — цитирует Маска РИА Новости.

По его словам, ему хватает всего 6 часов сна. Кроме того, Маск работает семь дней в неделю и отдыхает только два-три дня в году.

Бизнесмен добавил, что по этой причине принял решение об уходе с поста генерального директора социальной сети Twitter. Маск собирается сосредоточиться на компаниях Tesla и Space X.

9 мая Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять.

12 мая он подтвердил, что Линда Яккарино назначена новым генеральным директором компании Twitter.