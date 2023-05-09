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Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять

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Владелец Twitter Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять.
Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять
  • Gettyimages.ru

«WhatsApp нельзя доверять», — написал Маск в Twitter в ответ на сообщение пользователя о том, что WhatsApp несколько раз использовал микрофон, пока он спал.

Ранее Маск заявил, что прошедшие верификацию путём оформления подписки Twitter Blue пользователи получат приоритет над обычными участниками.

В конце апреля социальная сеть Twitter добавила функцию монетизации, которая позволит пользователям зарабатывать на контенте в своей ленте.

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