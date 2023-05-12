Маск подтвердил, что Яккарино стала новым гендиректором Twitter

Предприниматель Илон Маск подтвердил, что Линда Яккарино назначена новым генеральным директором компании Twitter.

«Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter», — приводит ТАСС сообщение Маска в соцсети.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что нашёл преемника на пост гендиректора Twitter.

Бизнесмен также заявил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter.

При этом он призвал пока не доверять этой версии.

Кроме того, Маск анонсировал появление в Twitter аудио- и видеозвонков.