WSJ: главой Twitter станет топ-менеджер масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино
Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В материале сказано, что переговоры о посте генерального директора Twitter ведутся с Яккарино, которая в NBCUniversal курирует все глобальные продажи рекламы, отвечает за партнёрства и маркетинг.
Отмечается, что за время её работы команда из двух тысяч человек заработала на продаже рекламы более $100 млрд.
Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что нашёл преемника на пост гендиректора Twitter.
Бизнесмен также сообщил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter.
При этом он призвал пока не доверять этой версии.
Кроме того, Маск анонсировал появление в Twitter аудио- и видеозвонков.