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WSJ: главой Twitter станет топ-менеджер масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино

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Топ-менеджер компании NBCUniversal Линда Яккарино может занять пост гендиректора компании, владеющей социальной сетью Twitter.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале сказано, что переговоры о посте генерального директора Twitter ведутся с Яккарино, которая в NBCUniversal курирует все глобальные продажи рекламы, отвечает за партнёрства и маркетинг.

Отмечается, что за время её работы команда из двух тысяч человек заработала на продаже рекламы более $100 млрд.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что нашёл преемника на пост гендиректора Twitter.

Бизнесмен также сообщил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter.

При этом он призвал пока не доверять этой версии.

Кроме того, Маск анонсировал появление в Twitter аудио- и видеозвонков.

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