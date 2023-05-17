Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Белый дом готов приветствовать мирный план ЮАР, если он будет по видению Зеленского

Короткая ссылка
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон будет готов приветствовать мирную миссию группы африканских стран во главе с ЮАР, если её предложения получат поддержку Киева.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы поддержим любое мирное предложение третьей стороны, которое посчитаем заслуживающим доверия... Для этого... необходимо, чтобы его поддержал президент (Украины Владимир. — RT) Зеленский и украинский народ», — отметил он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине.

Он заявил, что план получил «настороженную поддержку».

12 мая президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамапоса провели телефонный разговор. Российский глава государства поддержал идею своего коллеги об участии группы африканских лидеров в обсуждении урегулирования украинского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить