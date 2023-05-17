Белый дом готов приветствовать мирный план ЮАР, если он будет по видению Зеленского

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон будет готов приветствовать мирную миссию группы африканских стран во главе с ЮАР, если её предложения получат поддержку Киева.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы поддержим любое мирное предложение третьей стороны, которое посчитаем заслуживающим доверия... Для этого... необходимо, чтобы его поддержал президент (Украины Владимир. — RT) Зеленский и украинский народ», — отметил он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине.

Он заявил, что план получил «настороженную поддержку».

12 мая президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамапоса провели телефонный разговор. Российский глава государства поддержал идею своего коллеги об участии группы африканских лидеров в обсуждении урегулирования украинского конфликта.