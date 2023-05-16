В МИД Венгрии подтвердили блокировку военной помощи Украине из Европейского фонда мира

Венгрия заблокировала выделение транша военной помощи для Украины в размере €500 млн из Европейского фонда мира, подтвердили в венгерском МИД. В Будапеште напомнили о недружественных действиях Киева в отношении банка ОТР.

«Министр иностранных дел [Петер Сийярто] чётко высказался в пятницу в Стокгольме: Венгрии будет очень трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи и требуемых для этого жертвах до тех пор, пока Украина не исключит крупнейший венгерский банк из списка международных спонсоров войны», — сказали в пресс-службе МИД Венгрии.

Ранее итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник сообщило, что Венгрия заблокировала выделение нового транша для Украины из Европейского фонда мира.

4 мая украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) объявило венгерскую банковскую группу OTP Bank Group «спонсором войны» из-за работы финансового учреждения в России.

Как отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в продолжении конфликта на Украине заинтересованы производители оружия и спекулянты.