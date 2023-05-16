Эрдоган назвал явку на первом туре президентских выборов в Турции рекордной

Явка на первый тур президентских выборов в Турции составила около 90%, что является рекордом, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Благодарю всех наших граждан за участие в выборах, которые прошли в демократических условиях и при рекордной явке — до 90%», — приводит ТАСС слова Эрдогана в эфире телеканала CNN Turk.

Он отметил, что начал подготовку ко второму туру голосования.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщил, что в республике 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Утром 15 мая сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.