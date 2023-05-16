Эрдоган заявил о нацеленности «на ещё более крупную победу» во втором туре выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своих соцсетях о нацеленности «на ещё более крупную победу» во втором туре президентских выборов.

«Мы упорно боролись [в первом туре] без провокаций, не обращая внимания на давление, не отчаиваясь, не сдаваясь перед лицом трудностей... Теперь пришло время увенчать успех, которого мы достигли 14 мая, ещё более крупной победой», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что вместе с командой уже приступил к подготовке к выборам 28 мая.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщил, что в республике 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Утром 15 мая сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе президентских выборов в республике набрал 49,35% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%.