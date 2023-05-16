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Политолог Светов допустил дальнейшее давление ЕС на Грузию из-за авиасообщения с Россией

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Анастасия Белоусова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано, в котором он выразил сожаление из-за решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией.
Политолог Светов допустил дальнейшее давление ЕС на Грузию из-за авиасообщения с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Nutkamol Komolvanich

Политолог считает, что Евросоюзу «стало обидно» из-за открытия авиасообщения, учитывая, что сейчас идёт подготовка 11-го пакета антироссийских санкций.

Он также напомнил, что европейские авиакомпании вынуждены переплачивать из-за необходимости облетать российское воздушное пространство.

«А грузины будут летать», — объяснил Светов.

Эксперт выразил уверенность в том, что в Грузии понимают важность хороших отношений с соседями.

«Для Грузии российский рынок — спасение. Вино, консервы и фрукты покупает Россия, а российские туристы, приезжая в Грузию, помогут вдохнуть новую жизнь в туристическую отрасль. Вот они так и решили. Собственная экономика важнее», — добавил он.

По его мнению, сейчас ЕС будет давить на Грузию, и «мы ещё увидим разные формы давления и принуждения».

Ранее в ЕС выразили сожаление из-за решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией.

16 мая грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая. 

Вместе с тем 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов в страну из России.

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