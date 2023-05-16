Депутат Водолацкий назвал решение Грузии об авиасообщении с Россией костью в горле для ЕС
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«Сегодня любые высказывания, любые действия, направленные на налаживание любых взаимоотношений с Россией, вызывают у Евросоюза приступы ярости и ненависти», — считает собеседник RT.
По его мнению, подобное решение для ЕС как «кость в горле».
При этом депутат подчеркнул, что Грузия и Россия приняли правильное решение.
Ранее в ЕС выразили сожаление из-за решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией.
16 мая грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.
Вместе с тем 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов в страну из России.