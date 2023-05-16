Депутат Водолацкий назвал решение Грузии об авиасообщении с Россией костью в горле для ЕС

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза Петера Стано, в котором он выразил сожаление из-за решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией.

«Сегодня любые высказывания, любые действия, направленные на налаживание любых взаимоотношений с Россией, вызывают у Евросоюза приступы ярости и ненависти», — считает собеседник RT.

По его мнению, подобное решение для ЕС как «кость в горле».

При этом депутат подчеркнул, что Грузия и Россия приняли правильное решение.

Ранее в ЕС выразили сожаление из-за решения Грузии возобновить авиасообщение с Россией.

16 мая грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией и начнёт летать туда с 20 мая.

Вместе с тем 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии предоставило разрешение авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полётов в страну из России.